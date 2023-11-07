Gazze, 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından bombalanıyor...
10 binden fazla insanın öldüğü Gazze'den gelen görüntüler ise dünyadan tepki topluyor.
Bombardıman nedeniyle binlerce mahalle yıkılırken, gelen görüntülerde ise enkaz altında kalanlar olduğu görüldü.
Yıkımın büyük olduğu Gazze'nin Han Yunus kentinde bir evden gelen kareler, izleyenlere acının büyüklüğünü bir kez daha gösterdi.
Bir ev yerle bir oldu
İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentindeki Astal Ailesi'nin evine düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.
Sivil savunma ekipleri ve bölge halkı, yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışması yaptı.
Enkaz altından çıkan umutlar...
Enkaz altında sağ kalan çocuklar, sivil savunma ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Saldırıda Gazze'nin kuzeyinden kaçan 12 yerinden edilmiş Filistinli hayatını kaybetti.
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