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Gazze'de en acı an! Enkaz altında kalan çocukları elleriyle kurtardı

Gazze'de en acı an! Enkaz altında kalan çocukları elleriyle kurtardı İsrail'in bomba yağdırdığı Gazze'den acı dolu görüntüler gelmeye devam ediyor. Gazze'nin Han Yunus kentinde bir ev daha bombalandı. Astal Ailesi'nin göçük altında kalan kız çocukları elle kazılarak kurtarıldı.