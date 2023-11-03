Gazze'de Han Yunus cenazelerle doldu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, bazı bölgeler ise cenazelerle doldu. Bu bölgelerden olan Han Yunus'ta hastane bahçesinden acı kareler geldi.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 28 gündür devam ediyor...

28 gündür aralıksız bir şekilde Gazze'yi vuran İsrail, aralarında çocukların olduğu 9 bin 61 kişinin ölmesine neden oldu.

Yardımları engelleyen ve ateşkes çağrılarına da sıcak bakmayan İsrail, Gazze'yi de tamamen kuşatmış durumda.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı son açıklamada, kuşatmanın tamamlandığını duyurdu.

Bu kuşatma sırasında Gazze'nin dünyayla ilişkisini keserek soykırımı göstermemeye çalışan İsrail, mahalleleri cenazelerle doldurdu.

Hastane bahçesinde bekletilen cenazeler

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini hedef alan bombardımanında onlarca kişi hayatını kaybetti. Hastane bahçesi, yeniden cenazelerle doldu.

İsrail, ateşkes çağrıları için masaya oturmayacak

Acı görüntülerin gelmeye devam ettiği Gazze'de barışın sağlanması için hiçbir yolu kabul etmeyen İsrail, açıklamalarını da bu yönde yapıyor.

Ordu sözcüsü Hagari, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kara birliklerinin bölgede ilerlediğini aktaran Hagari, ateşkese dair bir soruya ise "ateşkes seçeneğinin masada olmadığı" cevabını verdi.