Gazze'de hayatta kalma mücadelesi! Temiz suya erişim zorlaşıyor... Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun enkaza çevirerek geri çekildiği bölgelerde şans eseri hayatta kalanlar temiz suya ulaşmak için büyük sıkıntı yaşıyor. Günlerce duş alınamaması nedeniyle de cilt hastalıklarının yayıldığı belirtildi.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun sivil halka yönelik saldırıları devam ediyor.

Gazze'de 7 Ekim'de başlayan savaş, soykırım boyutuna geçmiş durumda.

Kadınların ve çocukların hedef olduğu saldırılarda, İsrail ordusu dur durak bilmiyor ve havadan, karadan ve denizden bomba yağdırmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda can kaybında da bilanço her geçen gün artıyor.

Hayatta kalma mücadelesi

Yapılan son açıklamada hayatını kaybedenlerinin sayısının 27 bine yaklaştığı belirtildi.

İsrail ordusu, yerle bir ettiği bölgeleri enkaza çevirerek geri çekilirken, bölgede şans eseri hayatta kalan vatandaşlar zorlu bir mücadele veriyor.

Bunların başında da temiz su sıkıntısı yer alıyor.

"Ölüm kalım meselesi haline geldi"

UNRWA'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Gazze'de her gün sadece ekmek ve su bulmak için mücadele günü." ifadesine yer verildi.

"Gazze'de temiz suya erişimin bir ölüm kalım meselesi haline geldiği" kaydedilen açıklamada, "temiz suyun olmaması halinde daha fazla insanın yoksulluk ve hastalık nedeniyle öleceği" uyarısında bulunuldu.

Cilt hastalıkları yayıldı

Binlerce insanın az sayıda duş kabini ve tuvaleti paylaştığı belirtilirken, insanların duş alamaması sebebiyle uyuz ve bit gibi cilt hastalıklarının yayıldığı aktarıldı.

UNRWA'nın İletişim Sorumlusu Temara er-Rifai de tespit ettikleri son rakamlara göre, Gazze'de "her 2 bin kişiye bir duş kabini ve her 500 kişiye bir tuvalet düştüğünü" açıkladı.

Destek çağrısı

Gazze'deki durumu "tamamen umutsuz" olarak niteleyen Rifai, İsrail ordusunun yerinden edilen ailelerin sığındığı UNRWA'ya ait merkez ve binalara en az 270 saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarda 372 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "UNRWA Gazze'deki insani yardım çalışmalarının belkemiğidir. Tüm üye ülkelere, UNRWA'nın hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdürmesi için destek çağrısında bulunuyorum." demişti.