Gazze'de kan durmuyor: Can kaybı 31 bin 988'e ulaştı İsrail ordusunun 167 gündür Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 31 bin 988'e ulaşırken, yaralı sayısı 74 bin 188’e yükseldi.

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İHA

İsrail ablukası altında olan Gazze'de bombalar durmuyor.

167 gündür devam eden saldırılarda İsrail ordusu, Filistinli sivillere yönelik acımasız eylemlerini sürdürüyor.

İsrail, tüm uyarılara rağmen bölgeyi havadan karadan ve denizden kuşatarak insani yardım tırlarını engelliyor.

Gazze açlıkla savaşıyor

Yardımların engellenmesiyle birlikte açlıkla savaşan Gazze halkının hali her geçen gün daha vahim bir hal alıyor.

Can kaybı artıyor

Bombalar altında yaşamını sürdürmeye çalışan siviller bir yandan da açlık ve susuzlukla mücadele ederken, can kaybı da günden güne artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 65 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 92 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Can kaybı 31 bin 988'e ulaştı

Açıklamada ayrıca, 7 Ekim’den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının ise 31 bin 988’e, yaralananların sayısının da 74 bin 188’e yükseldiği aktarıldı.

Gazze'ye 40 milyon dolar yardım fonu

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi (KSrelief) tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’ın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 40 milyon dolarlık yardım fonu sağlayacağı belirtildi.

250 binden fazla kişinin gıda ihtiyacı karşılanacak

Açıklamada, taahhüt edilen fonun Gazze Şeridi’nde 250 binden fazla kişi için gıda ve 20 bin aile için çadır ihtiyacını karşılayacağı duyuruldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)