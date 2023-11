Gazze'de mahsur kalan 100 Türk vatandaşı daha yurda getirildi Gazze Şeridi'nde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar toplam 350 vatandaş bölgedeki saldırıdan kurtarıldı. Gelenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İsrail-Filistin savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor.

Bu süreçte Türkiye, önemli bir rol oynuyor.

Sık sık ateşkes çağrıları yapılırken, diplomasi trafiği de yürütülüyor. Öte yandan bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için de harekete geçildi.

100 Türk vatandaşı daha getirildi

Dışişleri Bakanlığı ve AFAD Koordinasyonu'nda Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nda bulunan 100 Türk vatandaşı, THY'ye ait uçakla (THY) saat 13.45'te Kahire'den İstanbul'a getirildi.

Türk vatandaşları, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda AFAD yetkilileri tarafından karşılandı.

350 Türk vatandaşı tahliye edildi

Pasaport işlemleri nedeniyle bir süre terminalde beklemek zorunda kalan vatandaşlar, daha sonra kendileri için tahsis edilen araçlarla ikamet edecekleri yerlere hareket etti.

Bugüne kadar toplam 350 Türk vatandaşının tahliye edildiği öğrenildi.

"Refah Kapısı'ndan buraya kadar çok iyi baktılar"

Türkiye'ye gelmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Abdullah Coşkun, "Çok şükür aileme kavuştum. Oradan buraya gelmemiz çok zor oldu. Çok zor günler yaşadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen bize çok iyi baktılar. Refah Kapısı'ndan buraya kadar çok iyi baktılar." dedi.

"45 gün boyunca her saniye ateş, bombalama hiç durmadı"

45 günden beri çok acı olaylara şahit olduklarını ifade eden Abir Sahmud ise, "Ne hissettiğimi bilmiyorum. O kadar acı şeyler gördük ki 45 gün boyunca her saniye ateş, bombalama hiç durmadı. Müslümanlar, bütün dünya bizi duysun, hissetsin diye bekledik ancak kimse bizi duymadı, hissetmedi. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. İlk günden itibaren bizi çıkaracaklarına dair umut verdiler. Sonunda Allah'ın izniyle çıkabildik. Başkanımız Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki bütün arkadaşlarım her gün her gece bana yazdılar, 'hayatta mısınız' diye." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz"

Gazze'den Türkiye'ye gelen Türk vatandaşları içerisinde yer alan ve engelli sandalyesi ile gelen Minha Sahmud ise şunları söyledi:

"Özellikle Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. 45 günü çok zor geçirdik. Suyu şekerle karıştırıp içiyorduk. Yemeği çok zor buluyorduk. Buraya geldiğim için Türkiye'ye ve Başkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyoruz."

"Çok şükür şu anda Türkiye'deyiz"

Türkiye'ye geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Maria Sahmud ise, "Filistin'de milyonlarca kurtulmayı bekleyen kişi var. Onlar da kurtulmayı bekliyor. Çok zor günler geçirdik. Yemek ve su bulamıyorduk. Çok şükür ki şu anda Türkiye'deyiz. Oradaki insanlar için dua edin." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)