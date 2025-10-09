Gazze'de muhabirin ateşkes duyurusu: Artık ölme endişesi yok

Gazze'de beklenen an geldi...

Tüm dünya, Gazze'de masumların ölmemesi için hızla ateşkesin hayata geçirilmesini istiyordu.

Mısır'da Türkiye'nin de katıldığı ateşkes görüşmelerinden sonuç çıktı ve Hamas ile İsrail, anlaşmaya vardı.

GAZZE'DE SEVİNÇ

Gazze'de 2 yıldır süren hüzün ve acı yerini sevinç gösterilerine bıraktı. Sokakları dolduranlar, varılan ateşkes anlaşmasını kutladı.

Gazze'de şimdiye kadar 67 binden fazla masum, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybetmişti.

EN DUYGUSAL ANONS

Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığını duyuran bir gazeteci ise duygusal anlar yaşadı ve üzerindeki çelik yeleğini çıkardı.

Omuzlarda taşınarak anonsunu yapan muhabir şöyle dedi:

"İKİ YILDIR BAŞIMDA TAŞIDIĞIM MİĞFERİ ÇIKARIYORUM"

"İki yıldır başımda taşıdığım bu miğfer ile bedenime adeta yapışan çelik yeleği artık çıkarabilirim. Artık ölme endişesi yok ve bu tarihî anı sizlerle paylaşmak istiyorum."