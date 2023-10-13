Gazze'de sağlık sistemi çökmenin eşiğinde Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Gazze'deki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunarak acil destek talep etti.

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İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar her geçen gün artarak devam ediyor...

Hamas güçlerinin saldırılarının ardından savaş pozisyonuna geçtiklerini açıklayan İsrail ordusunun saldırıları sonucu, binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Net bir sayı veren Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralananların hastanelerde tedavileri sürerken, sağlık sisteminde de sıkıntılar meydana geşmeye başlandı.

Tıbbi malzemelerde sorun yaşanıyor

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de hastanelerde tıbbi malzemelerde ciddi sorun yaşandığını belirtti.

"Sağlık sistemi çökmek üzere..."

Hastanelerin kapasitesinden çok daha fazla yaralı olduğuna dikkati çeken Keyle, "Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökmesine karşı uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri

Başta Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar olmak üzere uluslararası örgütlerden acil sağlık yardımı isteyen Filistinli Bakan, çocukların da aralarında bulunduğu binlerce yaralının kurtarılması için Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri kurulması çağrısı yaptı.