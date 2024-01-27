Gazze'de yağmur tehlikesi: Evler atık sular altında kalabilir İsrail'in 113 gündür acımasız saldırılarına maruz kalan Gazze halkının barınma merkezlerini su bastı. Yoğun yağmur yağışı bölgede etkisini gösterirken çadırlarda kalan halkın hayatı daha da zorlaştı.

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AA

Gazze, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in acımasız saldırılarına direnmeye çalışıyor.

Uluslararası tüm çağrılara rağmen hız kesmeden bombalamaya devam eden İsrail, Gazze'de can almaya devam ediyor.

Savaşın başladığı tarihten bu yana 26 bin 257 Filistinli öldürülürken 64 bin 487 kişi ise yaralandı.

Son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bölge yağışların etkisini altına girdi.

Yağmur ile mücadele başladı

Gazze halkı bir yandan açlık bir yandan savaşla mücadele ederken, şimdiyse sular altında kalan barınma merkezleri yerle bir oldu.

Yağışlar, insanların battaniye ve kışlık kıyafet ile soba gibi ısınma sistemlerinde sıkıntı yaşadığı dönemde, hayatı daha da zorlaştırdı.

Kanalizasyon sızıntısı hakkında uyardı

Gazze Belediyeler Birliği Koordinatörü Hüsni Muhenna da yaptığı açıklamada, hava şartları ve şiddetli yağış nedeniyle vatandaşların evlerini ve barınma merkezlerini kanalizasyon sızıntısı konusunda uyardı.

"Evler atık sular altında kalabilir"

"Şiddetli yağmur nedeniyle çadırların su altında kalması yerinden edilenlerin koşullarını daha da kötüleştirdi." diyen Muhenna, İsrail saldırıları nedeniyle zarar gören kanalizasyon şebekesinden atık suların sızdığı Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan ve Ebu Raşid göletlerinin şiddetli yağışlarla taşması ve evlerin atık sular altında kalmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)