Gazze'de yürek burkan anlar: Korkma baba, ben iyiyim Gazze'de İsrail'in saldırıları durmazken, bir baba ve oğlunun görüntüleri görenlerin canını yaktı. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında yaralanan Filistinli çocuğun babasını teselli ettiği anlar, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Tel Aviv'de de kritik noktalar ele geçirildi.

Hamas güçlerinin kritik noktaları ele geçirmesi ve İsrail vatandaşlarını rehin almasının ardından, ordudan açıklama geldi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada savaş durumuna geçtiğini belirtti ve Gazze'yi tamamen abluka altına aldı.

Bilanço ağırlaşıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail çocukları hedef alıyor

İsrail'in saldırıları sırasında çocukların hedef alındığı görüldü. Binlerce çocuk hayatını kaybederken, yaralı olarak kurtarılanların ise durumu ağır...

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında yaralanan Filistinli bir çocuğun babasını teselli ettiği anlar da yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.

Babaya yaralı çocuktan teselli

Babasını teselli eden Filistinli çocuk, "Endişe etme baba. Bu kadar gözyaşı yeter, ben iyiyim" dedi. O sözler ve babanın çocuğuna sarılışı ise izleyenleri gözyaşlarına boğdu.