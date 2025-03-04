Haber Merkezi
İşgalci İsrail askerlerinin ateşkese rağmen yardım girişlerini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, insanlar, çadırlarda şiddetli soğuk nedeniyle zorlu şartlar altında yaşamını sürdürmeye devam ediyor.
Çadır kamplarında soğuk havaya vücutları dayanamayan bebekler hayatını kaybediyor.
2 YAŞINDAKİ BEBEK SOĞUK SEBEBİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ
Gazze'de ailesiyle birlikte çadır kamplarında kalan 2 yaşındaki bir bebek daha aşırı soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.
Bebeğin cansız bedeni yürek yakarken o anlar kameraya böyle yansıdı.
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