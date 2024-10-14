Gazze'deki Sağlık Bakanı Münir el-Berş, gözyaşları içinde bölgedeki durumu değerlendirdi

AA

İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor...

İnsanlık krizinin yaşandığı bölgede, her geçen gün acı tablo daha da büyüyor.

İsrail'in bir yıldır saldırılarını sürdürdüğü bölgedeki durumu anlatan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

"ULUSLARARASI TOPLUMDAN ÜMİDİMİZ KALMADI"

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği röportaj sırasında Berş, Gazze'de yaşanan katliamlar ve tıbbi yetersizlikler hakkında bilgi verirken, "Uluslararası toplumdan ümidimiz kalmadı, Allah'tan başka ümidimiz yok." ifadelerini kullandıktan sonra konuşmakta zorluk çekti.

Sunucunun "İnsan olarak ve konumunuz itibarıyla en çok neden endişe ediyorsunuz?" sorusu karşısında Berş'in söze başlamakta zorlandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.

"KELİMELER BOĞAZIMDA DÜĞÜMLENİYOR"

Konuşmasını tamamlayamayan Berş, "Kelimeler boğazımda düğümleniyor." ifadesinde bulundu.

Bunun üzerine Al Jazeera sunucusu, "Belki de bu, Gazze Şeridi'nin içerisinde bulunduğu durumu anlatan en iyi cevap oldu." ifadesini kullandı ve röportajı iyi dilekleriyle sonlandırdı.