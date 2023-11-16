Gazze'den getirilen kanser hastası çocuk CZN Burak ile yemek yapmak istediğini söyledi Gazze'den Ankara'ya getirilen kanser hastalarından olan bir çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "CZN Burak ile birlikte uzun zamandır beri beraber yemek yapmak istiyordum" dedi.

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AA & Ensonhaber

İsrail, Gazze'de katliam yapıyor..

Büyük yıkımların ve binlerce can kaybının olduğu vahşette 41 gün geride kalırken, savaş suçu işleyen ve tüm dünyadan tepki çekmesine rağmen durmayan İsrail, Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmünde adeta bir insanlık dramı yaşanırken en büyük yardımlar Türkiye'den gidiyor.

Gazze için önemli çalışmalara imza atan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Gazzeli hastalar Ankara'da tedavi ediliyor

Başta çocukların ve kanser hastalarının ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını bildiren Koca, ardından kanser hastalarını ve refakatçilerini Türkiye’ye getirdi.

Ankara Esenboğa Havalimanı’na giden sağlık ekipleri hastaları karşıladı. Ambulanslara nakledilen 27 hasta, Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen ve tedavilerine burada devam edilen 27 Gazzeli kanser hastasını ziyaret etti.

Gazzeli hasta çocuğun hayali: CZN Burak ile yemek yapmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Gazzeli bir çocukla arasında geçen diyalog dikkat çekti.

Tedavisi hakkında bilgi alındıktan sonra çocuğa hayali soruldu..

Gazzeli çocuk, "CZN Burak ile birlikte uzun zamandır beri beraber yemek yapmak istiyordum" yanıtını verdi.