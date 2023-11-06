Gazze'nin dünyayla iletişimi yine kesildi İsrail gece boyunca Gazze'nin farklı bölgelerine 100'den fazla hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılardan sonra Gazze'nin dünyayla olan bağlantısı bir kez daha kesildi.

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AA

İsrail'in Gazze'ye olan saldırıları aralıksız bir şekilde devam ediyor...

7 Ekim'den bu yana yapılan ve 9 binden fazla insanın hayatını kaybettiği saldırılar sonrası Gazze adeta açık hava hapishanesine döndü.

Ateşkes çağrıları dahil olmak üzere Gazze'ye gelecek yardımları da kabul etmeyen İsrail, gece boyunca 100'den fazla hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeybatı, orta ve güneybatı bölgelerini yoğun şekilde bombaladı ve bombalamaya da devam ediyor.

Saldırılar sonrası iletişim hizmetleri tamamen çöktü

Saldırılar, Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi'nin yanı sıra yerleşim alanlarını, yolları, şehrin liman bölgesini ve Gazze'nin kuzeybatısından güneybatısına kadar çeşitli yerleri hedef aldı.

Bombardıman, İsrail'in Gazze Şeridi'nde iletişim hatlarını kesmesi, bu nedenle de Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çökmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

Saldırı nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinden dumanlar yükselirken, ambulanslar bombalanan alanlara giriş sağlayamıyor.

Netblocks'tan açıklama

Filistin Telekomünikasyon Şirketi konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in iletişim hatlarını kestiği, bu nedenle Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çöktüğü ifade edildi.

Dijital haklar, siber güvenlik ve internet yönetimi hakkında veri toplayan küresel internet takip firması Netblocks, Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin kesildiğini duyurdu.

Firmanın sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Canlı ağ verileri, Gazze Şeridi’ndeki bağlantıda yeni bir çökme olduğunu ve bölgede hizmet veren son operatör olan Paltel'in bundan büyük ölçüde etkilendiğini gösteriyor; bu, bölgede çatışmanın başlamasından bu yana yaşanan üçüncü telekomünikasyon kesintisi olacak." ifadelerine yer verildi.

Gece boyunca süren saldırılarda binlerce Filistinli öldü

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki birçok bölgeyi gece boyunca bombalaması sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesinde Mişmiş Ailesi'nin evine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, 10 kişinin ölümüne çok sayıda vatandaşın yaralanmasına neden oldu.

Han Yunus'taki el-Muhafaza Caddesi'ndeki bir eve düzenlenen hava saldırısında biri çocuk iki kişi öldü bazı vatandaşlar yaralandı. Evin enkazı altında henüz kurtarılmayı bekleyenlerin olduğu kaydedildi.

İsrail savaş uçakları topçu atışlarının eşliğinde Şatı Mülteci Kampı'na ve Şifa Hastanesi çevresine şiddetli saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Deyr Belah, el-Beric ve el-Megazi mülteci kamplarına da düzenlenen saldırılarda, ölü ve yaralı en az 10 kişinin olduğu ifade edildi.

İsrail: Gazze’de yaklaşık 450 hedef vuruldu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze genelinde 450 yerin hava saldırılarıyla vurulduğu belirtildi.

Vurulan yerler arasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu söylenen tüneller, gözlem noktaları gibi hedefler olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca kara birliklerinin Gazze'de Kassam Tugaylarına ait bir askeri yerleşkeyi ele geçirdiği de öne sürüldü.

Bir eve düzenlenen saldırıda en az 15 kişi öldü

Gazze'den gelişmeleri anlık aktaran Şihab haber ajansına göre, Mısır sınırında bulunan Rafah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde Ebu Ulvan Ailesi'nin evine düzenlenen hava saldırısı sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Acarime caddesinde bulunan bir eve düzenlediği saldırı sonucunda ölen 3 kişinin cenazesi ve çok sayıda yaralı Endonezya Hastanesi'ne getirildi.

İsrail, hastaneleri bombalaya devam ediyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan tüm hastanelerin çevresini yoğun bombardımana tuttuğu belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, "İşgalci İsrail üç gündür Gazze Şeridi'nde hiç kimsenin kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye gitmesine izin vermiyor ve ayrıca Mısır tarafından onaylanan yaralıların çıkışı konusunda Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) ve Kızılhaç ile iletişim kurmamıza rağmen yaralıların çıkışını engelliyor." dedi.

"Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı katliam yapılıyor"

İsrail'in her yıkıcı askeri saldırıya maruz kaldığında Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı "katliam" işlediğini söyleyen Maruf, " Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin çevresi yoğun İsrail bombardımanına maruz kalıyor. İşgalciler Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yönelik tehditlerini uygulamaya başladı." diye konuştu.

Maruf, İsrail'in yaralıları Refah Sınır Kapısına taşıyan ambulansların Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmesini engellediğini Kızılhaç'ın kendilerine bildirdiğini aktardı.

İsrail ordusunun "hastanelerin askeri amaçlarla kullanıldığı" iddialarını yalanlayan Maruf, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin durumunu incelemek için BM başta olmak üzere uluslararası komiteleri karşılamaya hazırız. İşgalci İsrail'in, Gazze'deki hastanelerle ilgili iddiaları, sahte ve uydurma fotoğraflara dayanıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)