Gazze'ye 102 yardım tırı daha ulaştı Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 102 yardım tırının daha giriş yaptığını duyurdu.

AA

İsrail'in abluka altına aldığı ve açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'ye yardım için tırlar yola çıktı.

Uzun süre Refah Sınır Kapısı'nda bekletilen tırlar, geçtiğimiz hafta içeriye girmeye başladı.

Su, elektrik, yakıt, yemek ve ilaç ihtiyacında olan Gazze'ye yardım götürülen tırlardan 102'sinin daha içeri alındığı ise bugün duyuruldu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Mısır Kızılayı'ndan 102 tır insani yardımı, Refah Sınır Kapısı'ndan teslim aldığını belirtti.

Yardım taışyan tırların detayları da açıklandı

Açıklamada; 46 tırda gıda, 11'inde su, 4'ünde ilaç, 11'inde tıbbi malzeme, 4'ünde battaniye, 2'sinde kıyafet, 24'ünde de çeşitli yardım malzemelerinin bulunduğu kaydedildi.

Yakıt girişine izin verilmiyor

Bölgeye şu ana kadar 374 yardım tırının ulaştığı belirtilen açıklamada, yakıt girişine ise izin verilmediği vurgulandı.

İlk tırlar 21 Ekim'de giriş yaptı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıdan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de, çoğu tıbbi malzeme ve gıda maddesi taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu bölgeye girmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)