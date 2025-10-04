Gazze’ye ve Özgürlük Filosu’na destek için Ayasofya'dan Eminönü'ne büyük yürüyüş

Sumud Filosu, işgalci İsrail’in engellemesiyle karşılaştı. Şimdi ikinci dalga olarak Uluslararası Özgürlük Filosu Gazze’ye ilerliyor. Filistin'e Destek Platformu ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Gazze’deki soykırıma karşı durmak ve Özgürlük Filolarına destek olmak için Pazar günü (yarın) öğlen namazının ardından Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na yürüyüş düzenlenecek.

GAZZE'YE YENİ ÖZGÜRLÜK FİLOSU 11 GEMİYLE YOLDA

İsrail, Gazze'deki katliamlarına ve soykırıma devam ediyor. 2 yıla yakın süredir devam eden soykırım karşısında devletler ve uluslararası kuruluşlar apertheid rejimini durduracak somut adımlar atmadı. 40'ı aşkın ülkeden yüzlerce aktivist ve onlarca gemiden oluşan Sumud Filosu, işgalci İsrail tarafından alıkonuldu. Şimdi Uluslararası Özgürlük Filosu 11 gemiyle, Gazze'deki ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerliyor.

AYASOFYA'DAN EMİNÖNÜ'NE, "ÖZGÜRLÜĞE YÜRÜYÜŞ"

Filonun amacına ulaşması için kitlesel hareketler büyük önem taşıyor. Bu amaçla, Filistin'e Destek Platformu ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yürüyüş eylemi düzenlenecek. Pazar günü öğlen namazının ardından Ayasofya'dan başlayacak yürüyüş, Eminönü Meydanı'nda sona erecek.