Gazze'yi savunan Angelina Jolie'ye İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan tepki Isaac Herzog, Jolie için "Sanırım hiç Gazze'ye gitmedi, hiç buraya gelmedi. Hiçbir zaman gerçekleri yerinde görmedi" dedi.

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Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail'e yönelik tepkiler sürüyor...

Bu tepkilerden birisi de ünlü yıldız Angelina Jolie'den geldi. Jolie, "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir. Ancak bu, Gazze'de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkanı olmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez." dedi.

Jolie, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya da tepki göstererek ateşkes çağrısında bulundu.

Bunun üzerine İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ünlü yıldıza tepki göstermeye başladı.

"Gazze'deki insanlar savaşın olduğunu biliyor"

Isaac Herzog, İngiliz televizyoncu Piers Morgan'a konuk oldu ve Hollywood yıldızını topa tuttu. Gazze'ye saldırı konusunda Jolie'nin eleştirilerine tamamen karşı çıktığını söyleyen Herzog, ünlü oyuncunun hiç Filistin'de ya da İsrail'de bulunmadığını belirtti.

"Sanırım hiç Gazze'ye gitmedi, hiç buraya gelmedi. Hiçbir zaman gerçekleri yerinde görmedi" diyen Herzog, "Kusura bakmayın ama Gazze'deki insanlar savaşın olduğunu biliyor ancak onların hayatta kalmasını engelleyecek hiçbir insani kriz yok." ifadesini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı, "Aksine, Gazze'nin güney kısmında, vatandaşların o bölgeye taşınması, onlara tam anlamıyla bakılması için uluslararası toplum ve İsrail'in kabul ettiği bir güvenli bölge var." diye konuştu.

Herzog; İsrail, ABD, Birleşmiş Milletler ve diğer ülkeler tarafından "etkili biçimde desteklendiğini" iddia ettiği "Gazze'ye yapılan insani yardımda büyük ve çarpıcı bir artış" olduğunu kaydetti.

Gazze halkının bölgeden uzaklaşabileceğini ve böylece kendilerinin bölgeyi teröristlerden temizleyeceklerini söyleyen Herzog, "Angelina Jolie, sözleriyle, İsrail halkına kendini savunma hakkı tanımıyor." ifadesini kullandı.