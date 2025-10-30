Gebze'de çöken binanın enkazından kurtarılan Dilara ile temas anları ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim Çarşamba sabahı çöken binanın altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden yalnızca Dilara Bilir sağ kurtarıldı.

Saat 15.50 sıralarında bilinci açık şekilde enkazdan çıkarılan genç kız hastaneye kaldırıldı.

TÜM AİLESİNİ ENKAZDA KAYBETTİ

Dilara’nın babası Levent Bilir (44), annesi Emine Bilir (37) ve kardeşleri Hayrunisa (14) ile Muhammed Emir Bilir’in (12) ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Arama-kurtarma esnasında kaydedilen görüntülerde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hassas akustik dinleme yaptığı görüldü. Bir görevli, çevredeki personeli uyararak, “Arkadaşlar, 50-100 metre dahi yürümeyi keselim. Akustik dinleme yapılacak” ifadelerini kullandı.

DİLARA İLE İLK TEMAS ANI KAMERADA

Tam sessizlik sağlanmasının ardından bir kurtarma görevlisi enkaz boşluğuna doğru, “Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan ses ver. Ses veremiyorsan bir yere vur” şeklinde seslendi. Kısa süre sonra Dilara Bilir'in sesi duyuldu.

Ekipler, “Bir yere sıkıştın mı?” diye sorduğunda genç kız “Hayır” yanıtını verdi. Görevliler, Dilara’ya “Sakin ol, düzenli şekilde vurmaya devam et” diyerek moral ve yönlendirme yaptı. Temasın ardından kurtarma çalışmaları sesin geldiği noktada yoğunlaştırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Dilara Bilir’in hastanedeki tedavisi sürüyor.