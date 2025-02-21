Gelecek Partili Doğan Demir'den 'milletvekili maaşı' açıklaması sonrası gelen eleştirilere yanıt

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Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılan zamların ardından, milletvekili maaşları tartışma konusu olmaya devam ediyor..

Son yaşanan olayda ise, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir'in milletvekili maaşlarına ilişkin açıklaması bu tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nden Mevlüt Can Özdemir'e verdiği röportajda Doğan Demir, 196.775 TL'lik milletvekili maaşlarını değerlendirdi.

Demir, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunmuştu:



"MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI BİRÇOK VEKİL İÇİN BİLE YETERLİ OLMUYOR"

Açıkça ifade etmek gerekirse, milletvekili maaşı Türkiye geneline bakıldığında asgari ücrete kıyasla büyük bir meblağ gibi görünüyor. Ancak Türkiye'deki asgari ücretin düşük olması ve vatandaşların geçim sıkıntısı nedeniyle milletvekili maaşları oldukça fazla eleştiriliyor. Bununla birlikte, milletvekili maaşları birçok vekil için bile yeterli olmuyor.

"MİLLETVEKİLİ MAAŞI ÇOĞU ZAMAN İKİ-ÜÇ KATI KADAR HARCAMA YAPMAYI GEREKTİRİYOR"

Dışarıdan bakıldığında her şey farklı gözükse de, içerideki yaşam şartları çok başka. Bir milletvekili sürekli etkinliklere katılmak zorunda, yolları aşarak çok sayıda düğüne gidiyor ve aracında neredeyse her gün yolda zaman geçiriyor. Bu nedenle, milletvekili maaşı çoğu zaman iki-üç katı kadar harcama yapmayı gerektiriyor. Asıl yapılması gereken, asgari ücreti daha yaşanabilir bir seviyeye çekmek ve herkesin yaşam standardını iyileştirmektir.

DEMİR'İN AÇIKLAMALARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Demir'in milletvekili maaşlarının yetmediği ve çoğu zaman iki-üç katı kadar harcama yapmayı gerektirdiği yönündeki açıklamaları sonrası tepki sesleri yükseldi.

Gelen eleştiriler sonrası Doğan Demir, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"ASGARİ ÜCRETİN AÇLIK SINIRININ ALTINDA OLDUĞUNU EN YAKINDAN BİLEN BİRİSİYİM"

Gelen eleştirilere sert yanıtta bulunan Demir, şu sözleri sarf etti:

BASINA VE KAMUOYUNA



İki gündür basında ve kamuoyunda milletvekili maaşının yetmediğine isyan ettiğimi yazan, servis eden, bunun üzerinden algı oluşturan ve yıpratmaya çalışan kim varsa şerefsizdir namussuzdur.



Ülkemizde emekli maaşı ve asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu ve insanlarımızın nasıl zor koşullarda geçindiğini en yakından bilen birisiyim.

"BENİ TANIYAN HERKES BİLİR Kİ MAAŞLA YA DA PARAYLA İŞİM OLMADIĞI GİBİ İHTİYACIM DA YOKTUR"

Kaldı ki milletvekilliğini maaşa endekslemekte çok abes bir durum, bizler ülkemize ve halkımıza hizmet etmek için mücadele ederken hiç bir zaman para gündemimizde olmamıştır ve olamazda. Ayrıca beni tanıyan herkes bilir ki maaşla yada parayla işim olmadığı gibi ihtiyacımda yoktur.



İşin özü bir sohbet esnasında gazeteci dostumun “Milletvekili maaşı çok konuşuluyor ve yetiyor mu?” diye sorduğunda ki bu tür sorulara bütün Milletvekilleri muhatap olurlar onu da biliyorum.

"SÖYLEDİĞİM ŞEY İSE; ALDIĞIMIZ MAAŞIN İKİ ÜÇ KATI HARCAMA YAPTIĞIMIZ"