Gelecek Partisi "Amed" ifadesini olağan karşıladı: Amed denilebilir... Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, terör sempatizanlarının Diyarbakır'a "Amed" demesini normalleştirdi. Özdağ, "Bir insan Amed de diyebilir, Diyarbakır da diyebilir. Ne olabilir ki bunu kullanırken?" dedi.

Türk siyaseti, her geçen gün farklı bir olayla hareketleniyor.

2023 seçimlerinin son düzlüğüne girilen şu günlerinde, partiler ve fikirler çatışıyor.

Geçtiğimiz günlerde "Amedspor" konusu gündeme gelmişti.

Diyarbakır'a Kürtçe bir ifade olarak "Amed" diyen terör sempatizanları konusu sıkça tartışıldı.

Grup toplantısında konuya değinen MHP Lideri Devlet Bahçeli, ismi değiştirilen Amedspor ve Bursaspor karşılaşmasını ele aldı.

Amed ifadesinin tahrik olarak kullanıldığını ifade eden Bahçeli, şu cümlelerle devam etti;

"Bize göre Amed diye bir yer yoktur"

Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor'dan da bahsedilemeyecektir. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum, milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Bölücülerin stadyumu tahrik etmesi bir defa cinayettir, rezaletti. Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, bölücü teröristler başkadır.

Açıklama sonrası kulislerde tartışmalar hararetlenirken, konuya karşıt bir görüş Millet İttifakı'nın bir ayağı olan Gelecek Partisi'nden geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Amed söylemini normal karşıladı.

"Bir insan Amed de diyebilir..."

Özdağ, şu ifadeleri kullandı;

Devlet Bahçeli Bursaspora övgüler yağdırıyordu, bunlar doğru şeyler değil. Amed de diyebilir bir insan bunu kullanabilir, İbranice bir isim. Ne olabilir ki bunu kullanırken? Diyarbekir de diyebilir Diyarbakır da diyebilir. Diyarbakır ne kadar Diyarbakırlılarınsa o kadar Manisalılarındır.

"Dağa çıkan çocuklar da bizim çocuklarımızdı"