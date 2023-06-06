Gelecek Partisi ve Deva Partisi birleşme görüşmeleri yürütüyor Seçimlere CHP listelerinden giren Deva ve Gelecek Partisi'nin birleşme için görüşmeler yaptığı öğrenildi. İki parti arasında birleşmenin gerçekleşmesi durumunda 'eş başkanlık' ya da Davutoğlu için 'onursal genel başkanlık' formülü üzerinde duruluyor.

ensonhaber.com Seçimlerden hüsranla ayrılan Millet İttifakı'nın kazananı küçük ortaklar olmuştu. CHP listelerinden seçime giren Deva Partisi Meclis'e 15 milletvekili sokarken, Gelecek Partisi de 10 milletvekiliyle TBMM'de temsil hakkı kazandı. CHP'den ayrılarak Meclis'te kendi gruplarını kuran iki partiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Deva ve Gelecek birleşme görüşmeleri yapıyor CHP listelerinden seçimlere katılan Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmelerin yapıldığı öğrenildi. 'Eş başkanlık ya da onursal genel başkanlık' formülü Sözcü gazetesi Saygı Öztürk, "Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse 'Eş başkanlık' döneminin yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' unvanı da verilebilir." diye yazdı. Saadet Partisi'nin de grupta yer alması hedefleniyor Öte yandan iki partinin genel başkanları arasında görüşmeler sürerken TBMM'de daha güçlü bir temsil heyetine sahip olabilmek için Saadet Partisi'nin de grupta yer alması hedefleniyor. Bu kapsamda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.