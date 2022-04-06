Gelecek Partisi’nden istifa eden isimler haftaya yeni partilerinin kuruluş dilekçelerini İçişleri Bakanlığı'na teslim edeceklerini duyurdu.

Türkiye'de 2023 seçimlerine geri sayım başladı...

AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ise ilk kez göreceği genel seçim öncesinde dağılmanın eşiğinde.

Geçtiğimiz aylarda partinin ilçe teşkilarları birer birer kendini kapatarak üyeler istifa ederken, kurucu üyelerden de ayrılık haberleri art arda gelmişti.

Anketlerde 0,5 ile 1 oranında oy alan ve istediği başarıyı sağlayamayan Gelecek Partisi'nde istifa edenler de yeni yol haritalarını açıkladı.

YENİ PARTİ

Gelecek Partisi’nden istifa eden Cihan Çoban, uzun süredir hazırlığını yaptığı Politik Merkez Partisi’nin (PMP) kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na haftaya vereceklerini söyledi.

KURULUŞ DİLEKÇESİ TESLİM EDİLECEK

Konuyla ilgili Çoban, "Türkiye, yeni bir partiye merhaba diyor. Önümüzdeki hafta partimizi kuruyoruz'' diyerek duyurduğu Politik Merkez Partisi’nin kuruluş dilekçesini partinin kurucu üyeleriyle birlikte İçişleri Bakanlığı'na teslim edeceklerini duyurdu.

Gelecek Partisi'nden istifa edenlerin yeni parti hazırlığı ViDEO