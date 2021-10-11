Karadeniz’i Akdeniz ile bağlayacak Geminbeli Tüneli’ndeki çalışmalarda, tüplerden birinde ışık görülürken diğerinde ışığa 250 metre kaldı.

Sivas üzerinden Karadeniz’i Akdeniz ile bağlayacak Geminbeli Tüneli’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yapımına 2013’te başlanan ve özellikle kış aylarında ulaşımı kolaylaştırması beklenen, her biri 4 bin 300 metre olmak üzere toplam 8 bin 600 metrelik çift tüpten oluşan tünelde sona yaklaşıldı.

Tüplerin birinde ışık görüldü, diğerinde ise çıkışa son 250 metre mesafe kaldı.

“İŞİN YÜZDE 75’İ BİTTİ”

Sivas Valisi Salih Ayhan, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“İlimizin coğrafya büyüklüğünü biliyoruz. Ülkemizin yüz ölçümü olarak ikinci büyük ili. Hem özel idare yolları hem de kara yolları olarak da geniş bir ilimiz. Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü'müzün de bunun üstesinden gelecek bir kapasitesi var. Şu ana kadar ilimizde 55 proje yürütülmektedir. Bu projelerin başında da Geminbeli Tüneli var. Sivas-Malatya, Divriği, tarihi köprülerin restorasyonu gibi projeler var ama bunlardan en önemlisi bizi kuzeye bağlayan Geminbeli Tüneli'dir. Bu tünelimiz 2 tüpten oluşuyor ve toplam uzunluğu 8 bin 600 metredir. Birinci tüpün hemen hemen tamamı bitti. İkinci tüpün ise 250 metresi kaldı. Tabii bu tip tünel inşaatlarının hafriyatı bitirmekle kalmıyor; elektrik, mekanik, güvenlik gibi işler kaldı ama baktığımız zaman işin yüzde 75'i bitti.





“2022 SONUNDA HİZMETE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ”

Tünelin 2022 yılının sonunda hizmete girmesini bekliyoruz. Tabii bazen böyle işlerde ufak tefek aksamalar oluyor ama en geç 2023 olarak da söyleyebiliriz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hedefi; 2022 yılının sonunda tüm altyapısı bitmiş vaziyette Suşehri Geminbeli Tüneli'ni bitirmek.

Geminbeli Tüneli çalışmalarında ışık görüldü VİDEO



“KONFORLU VE GÜVENLİ BİR YOLCULUK SAĞLAYACAK”

Bu tünel hem zaman olarak ulaşımı kısaltacak hem kış dönemi çok zorlu geçiyor, burada da kaliteli ve konforlu bir yolculuk olacak. Hafif bir tipide Geminbeli Geçidi çok kolay kapanan bir yol. Dolayısıyla bunlara baktığımız çok önemli bir proje. İnşallah bittiğinde çok kaliteli, konforlu ve güvenli bir yolculuk sağlayacak."