Genç Partili Burçin Şahindur'dan Şaban Sevinç'e: İBB iddianamesinde tarafsınız

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında iddianame tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede tutuklu Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenirken iddianameye ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur ile gazeteci Şaban Sevinç, ikilisi katıldıkları bir televizyon programında iddianame üzerinden karşı karşıya geldi.

"TARAFLI OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ"

Sevinç'e "Sizin bu konuda taraflı olduğunuzu biliyoruz." diyen Şahindur, "İddianamede de adınız var, burada da tarafsınız." ifadelerini kullandı.

Şaban Sevinç ise, Şahindur'un sözlerine "Sen ne saçmalıyorsun?" diyerek yanıt verdi.

"APTAL HERİF, APTAL HERİF"

Daha sonra tartışmanın şiddeti artarken Sevinç, "Burada genel başkanım diye dolaşıyorsun.

Sen neyin genel başkanısın? Aptal herif, aptal herif." diyerek Şahindur'a yüklendi.

"İŞİNİZE GELMEYİNİ SÖYLEYİNCE SAÇMALAMA DİYORSUNUZ"

Sevinç'i üslubu konusunda uyaran Şahindur, "Doğruyu söyleyince, işinize gelmeyeni söyleyince saçmalama diyorsunuz. Ne güzel ya." şeklinde konuştu.

İkili arasındaki gerginlik, sunucunun araya girmesiyle sona erdi.