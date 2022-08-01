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    Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Bodrum'da coşkuyla karşılandı

    Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek Manş'ı geçen en genç Türk yüzücü oldu. Bodrum'a dönen Türkoğlu, kalabalık tarafından davul zurnayla karşılandı.
    • 01.08.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 17:40
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    Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Bodrum'da coşkuyla karşılandı

    Aysu Türkoğu, henüz 21 yaşında Manş Denizi'ni yüzerek geçip, bu başarıya ulaşan en genç Türk kadını oldu.

    Bodrum'da yaşayan genç yüzücü, geçtiğimiz günlerde tarihi bir rekora imza atarak adından söz ettirmeyi başardı.

    İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçen Türkoğlu'na yönelik birçok tebrik mesajı paylaşıldı.

    Babasıyla birlikte coşkuyla karşılandı

    İngiltere'den tarifeli uçakla Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen Aysu Türkoğlu ve babası Mustafa Türkoğlu, burada kalabalık bir topluluk tarafından çiçeklerle karşılandı.

    Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Bodrum da coşkuyla karşılandı #1

    Duygusal anlar yaşadı

    Gördüğü kalabalık ve coşku karşısında duygusal anlar yaşayan Türkoğlu, kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti.

    Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Bodrum da coşkuyla karşılandı #2

    "Sol omzumdaki eklem yerlerinde ağrı var"

    Kötü havalarda antrenman yaptığı için Manş Denizi'ni geçerken zorlanmadığını belirten genç sporcu, "Alışık olduğum bir şeydi. Çok sıkıntı olmadı. Sağlığımla ilgili çok sıkıntı yok ama sol omzumdaki eklem yerlerinde ağrı var. O da fizik tedaviyle geçecektir diye düşünüyorum." dedi.

    Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Bodrum da coşkuyla karşılandı #3

    "Mahvolmuştum ama çok mutluydum"

    Manş Denizi geçişi esnasında tek isteğinin kara parçasına çıkmak olduğunu aktaran Türkoğlu, "Karaya çıkınca sevinçten ağladım. Her yerim ağrıyordu, mahvolmuştum ama çok mutluydum. Bu geçişi geçen yıl yapacaktım. Ancak salgın nedeniyle İngiltere'ye gidemedik. Bu yıl yeniden hazırlandım, pes etmedim. Karşılığını da böyle güzel karşılamayla aldım." diye konuştu.

    AA'nın aktarımına göre; terminal dışına çıktığı sırada davul ve zurnayla karşılanan genç yüzücünün oldukça mutlu olduğu görüldü.

    Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Bodrum da coşkuyla karşılandı #4

    Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Bodrum da coşkuyla karşılandı #5

    Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Bodrum da coşkuyla karşılandı #6

    Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Bodrum da coşkuyla karşılandı #7


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