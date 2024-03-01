Gençlere sanatsal etkinlikler ücretsiz veya indirimli olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan Resmi Gazete'de yer alan karara göre GençKart sahipleri sanatsal etkinliklerden de ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.

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Geçtiğimiz aylarda müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yaşına giren gençlere kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanabilmeleri için 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere GençKart verileceğini duyurmuştu.

GençKart uygulaması Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür ve sanat projesi kapsamında hayata geçirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.

Gençler için birçok avantajı olacak

Uygulama kapsamında gençler bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinden ücretsiz ya da indirimli olarak faydalanacak.

GençKart sahipleri ayrıca Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser alanları ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne bağlı sanat etkinliklerinden de ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek.