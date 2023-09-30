Gençlere vergisiz telefonda detaylar ortaya çıktı: Takip sistemi kurulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere vergisiz telefon müjdesini duyurmuştu. Konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre öğrencilerin aldıkları telefonu, kendileri için kullanıp kullanmadıklarına yönelik takip sistemi oluşturulacak.

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Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisini ilgilendiren vergisiz cep telefonu ve bilgisayar kampanyasında detaylar belli oluyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada öğrencilere 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için 5 bin 500 liralık destek verileceğini söylemişti.

Cari açık düşünülerek Türkiye'de üretilen cihazlar vergi muafiyetiyle üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus satılacak. Cihazlar 2 yıl boyunca başka bir numarada kullanılamayacak.

Hesaplara 5 bin 500 TL iade edilecek

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardıklarına göre, telefon ya da bilgisayar satın alanlar, bunu beyan ettikleri takdirde hesaplarına 5 bin 500 TL iade edilecek.



'Pttavm.com' üzerinden yapılacak olan satışlarda, vergisiz telefon ve bilgisayarlar gibi özel bir sekme açıklanacak.

Vergisiz telefonda takip sistemi olacak

Vergisiz cep telefonundan yararlanacak olan üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, vergisiz telefonu aldıktan sonra kullanımları incelenecek. Yani telefonların vergisinin ödenmesinden sonra telefonların kimde olduğu da tespit edilecek.

Bunun sebebi de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'nın vergisiz telefonu alan öğrencinin gerçekten telefonu kullanıp kullanmadığını bilmek istemesi. Böylece telefona ihtiyacı olmayan kişilerin başkaları için vergisiz telefon almalarının önüne geçilecek.

Ücretsiz 10 GB internet için ise çalışmalar devam ediyor. 18 yaşından küçük üniversite öğrencileri de bu hizmetten yararlanabilecek.

Ekim ayı ortasında 10 GB hizmetinin kullanılması hedefleniyor.