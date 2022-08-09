Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 işçi alımı başvurusu ne zaman ve nereden yapılır, şartlar neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 işçi alımı başvurusu ne zaman ve nereden yapılır, şartlar neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 1017 sürekli işçi alımı yapılacak.İşte detaylar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 sürekli işçi alımı için başvurular başladı.Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı için il il kontenjanlar belli oldu.Alınacak olan 1017 işçi için başvuru yapmak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor.

1017 sürekli işçi alımı kapsamında 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete'de yayımlanacak" sözleriyle müjdeyi vermişti.

1017 işçi alımı başvurusu ne zaman ve nereden yapılır?

1017 işçi alımı için Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu "Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.Buna göre işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

Başvuru şartları nelerdir?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak). i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak

n) Engelli sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde engelli olmak,