Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan öğrencilere spor okulu imkanı Yoğun bir öğrenim dönemi sonrasında öğrencilerin nefes alması için spor okullarını faaliyete geçiren Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuruların internet üzerinden ve ücretsiz şekilde olduğunu aktardı.

AA & Ensonhaber Gençlik ve Spor Bakanlığı okullar kapanır kapanmaz harekete geçti. Yoğun bir öğrenim döneminin daha sonuna gelen öğrenciler için yaz okulu dönemi başladı. Tüm illerde faaliyet Gençlerin, yaz tatillerini iyi değerlendirilmesi amacıyla planlanan spor okulları, temmuz-eylül ayları arasında tüm illerde faaliyet gösterecek. 5-18 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler bu uygulamadan yararlanabilecek. Ücretsiz kayıt Spor okullarında 60'ın üzerinde branşta faaliyetler gösterilecek. Öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin internet sitelerinden ücretsiz kayıt yapabilecek. Geçtiğimiz yıl spor okullarında en çok tercih edilen branşlar ve kişi sayıları ise şu şekilde oldu; -Yüzme: 1 milyon 476 bin 547 -Voleybol: 252 bin 104 -Basketbol: 197 bin 495 -Atletizm: 183 bin 784 -Cimnastik: 166 bin 357