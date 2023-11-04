Genel başkan adayı Özgür Özel, CHP kurultayında sakız çiğnedi CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu ve rakibi Özgür Özel yan yana oturdu. Ekrem İmamoğlu’nun konuşması sırasında Özel’in sakız çiğnediği görüldü.

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ensonhaber.com

Başkent Ankara'da bugün CHP genel başkanlığı yarışı başladı.

Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri 'genel merkezciler', bir tarafta ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği değişimcilerin adayı Özgür Özel.

Aylardır heyecanla beklenen kurultay için, delegeler saatler öncesinden salonu doldurdu.

Coşkuyla karşılandılar

Pankartlar, şarkılar ve sloganlarla süslenen salona ilk olarak Özel geldi. Büyük bir coşkuyla karşılanan Özel'in ardından Kılıçdaroğlu da salona giriş yaptı.

İki ismin destekçilerinden slogan ve ıslık sesleri yükseldi.

Özgür Özel sakız çiğnedi

Ardından Özel ve Kılıçdaroğlu yan yana oturdu.

Kurultay, divan başkanı İmamoğlu'nun konuşmasıyla başladı. Bu sırada kameralar iki adayı çektiği sırada, Özgür Özel'in sakız çiğnediği görüldü.

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi.