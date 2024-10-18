AA

Milli Beraberlik Partisi, gündeme uyuşturucu satışı iddiaları ile geldi.

Parti genel merkezinde uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyona ilişkin Milli Beraberlik Partisi Genel Başkanı Peyami Sefa Atıcı, parti genel merkezinde konuştu.

KİŞİLERİN PARTİ ÜYESİ OLMADIĞI AKTARILDI

Genel merkezin bulunduğu binada bir partilinin mağazasının olduğunu, kendileri il dışındayken genel merkezin denetimini bu kişiye bıraktıklarını belirten Atıcı, parti üyesinin, kalacak yeri olmayan bir arkadaşının burada konaklamasına izin verdiğini aktardı.

Atıcı, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişilerin parti üyesi olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

Bununla ilgili yasal süreci başlatacağız ve bunun peşini bırakmayacağız. Çok büyük bir suçlama, ilgimiz alakamız yok çok şükür.

Bütün mahalleden, vatandaşlarımızdan olayın burada gerçekleşmesinden dolayı çok özür diliyoruz.

ANAHTARINI YAKLAŞIK 30 GÜN ÖNCE VERDİĞİNİ BELİRTTİ

Parti üyesi Nurettin Yılmaz da uyuşturucu sattığı iddia edilen arkadaşına zor durumda olduğu gerekçesiyle genel merkezin anahtarını yaklaşık 30 gün önce verdiğini, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu aktardı.