Genel sağlık sigortasına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Haber Merkezi

Çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı bakımından ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hizmet birimleri ile ilgili kuruluşlarının hizmet sunumu kalitesinin artırılması hedeflenen, genel sağlık sigortasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasalaşan düzenlemeye göre 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Sağlık Hizmetleri Kanunu'na 'bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisi' maddesi eklenecek.

ENGELLİ DÜZENLEMESİ

Kanun ile birlikte sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında kullanılan 'engelli' kavramı, hayatında diğer bireylere göre zorluklar yaşamasına sebep olabilecek fiziksel ya da ruhsal kısıdı olan kişiler olarak tanımlanacak.

Bu nedenle 2008 yılı ekim ayı öncesinde vergi indirimine bağlı olarak yaşlılık aylığı bağlanmasında vergi indirimine esas engelli raporu uygulamasında kural ve standart birliğini sağlamak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurulları tarafından tespit edilecek çalışma gücü kaybı oranlan uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılacak.

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU DEĞİŞİYOR

Aile Hekimliği Kanunu'nda da değişiklikler yapılacak.

Yabancılara sunulan hizmetler, mesai dışındaki geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavileri ile özel amaçlı raporlardan bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak.

Aile hekimliği hizmetleri acil haller hariç haftada 40 saatten az olmamak kaydıyla bakanlığın belirlediği kıstaslar çerçevesinde aile hekiminin talebi ve sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek.

Bakanlıkça tarifeleri belirlenen hizmetlerden tahsil edilecek gelirler il sağlık müdürlüklerinin döner sermaye işletmelerindeki hesaplara yatırılacak.

Bu hesapta toplanan gelirlerin sağlık hizmet sunumu için harcanma kriterleri aile sağlığı merkezi giderlerinde kullanılması da dahil olmak üzere giderler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

İLACA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki diğer bir değişiklikle katılım payı, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 20 lira olacak.

Yurt içinde ruhsatı olmayan ilaçların temin edilebilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilaç getirilecek.

Böylelikle hastaların ilaca erişiminin kolaylaşması planlanıyor.

YABANCI ÖĞRENCİLER EĞİTİM GÖRDÜĞÜ TARİHLERDE SİGORTALI OLABİLECEK

Ayrıca yabancı uyruklu öğrenciler üniversitede kayıtlılık sürelerinin devamı durumunda eğitime başladıkları yılın tarihinden itibaren 3 ay içinde genel sağlık sigortalı olabilecek.

Alınacak kararlarda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu'nun burs verdiği öğrenciler de sigortalı sayılacak.

BAKAN IŞIKHAN'DAN PAYLAŞIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: