Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.
Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Al-Mannai'yi Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
BASINA KAPALI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Al-Mannai, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Bayraktaroğlu ve Korgeneral Al-Mannai, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.