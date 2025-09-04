Abone ol: Google News

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ​​​​​​​ile bir araya geldi.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 04.09.2025 15:01

Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Al-Mannai'yi Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

BASINA KAPALI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Al-Mannai, Onur Kıtası'nı selamladı.

Orgeneral Bayraktaroğlu ve Korgeneral Al-Mannai​​​​​​,​ törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Gündem Haberleri