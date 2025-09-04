Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ​​​​​​​ile bir araya geldi.