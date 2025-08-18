Genelkurmay Başkanlığı'nda devir teslim töreni

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) tamamlandı...

Toplantı sonrası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararlar açıklandı.

KOMUTA KADEMESİ BELLİ OLDU

Alınan kararlar neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belli oldu.

GENELKURMAY BAŞKANI DEĞİŞTİ

Görev süresi bir yıl daha devam etmesi beklenen Orgeneral Metin Gürak'ın yerine yeni bir atama gerçekleştirildi.

BAYRAKTAROĞLU ATANDI

Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atanmıştı.

DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

YAŞ toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığı'nda bugün devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanı olarak atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, görevi Orgeneral Metin Gürak'tan devraldı.

BAKAN GÜLER TÖRENE KATILDI

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki devir teslim töreninin ardından Genelkurmay Başkanlığındaki devir teslim törenine iştirak etti.

Törende, Bakan Yaşar Güler’in beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görevi devralan Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.