Euro
16.09
1.79%
Dolar
14.64
1.33%
Altın
947.12
-0.72%
Borsa
2051
1.98%
Bitcoin
612.694
8.05%
BTXN Coin
38.35
0.55%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C
    Gezici'nin siyasi partilerde en beğendiğiniz kim anketi

    Gezici'nin siyasi partilerde en beğendiğiniz kim anketi

    Parti genel başkanlarının yer almadığı, siyasi isimlerden en çok güven duyulan kişi anketinde, 4 partiden Süleyman Soylu, Mansur Yavaş, Semih Yalçın ve Yavuz Ağıralioğlu zirvede yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 13:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2022 yılı içinde Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimleri belirleyen Gezici Araştırma şirketi, 6-27-28 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketi, kamuoyu ile paylaştı.

    Gezici, her yıl olduğu gibi  geleneksel anketini bu sefer farklı bir soruyla gerçekleştirdi.

    2 bin 368 katılımcı ile yapılan ankette, 4 siyasi partide genel başkanlarının yer almadığı partililerden en çok kimi beğeniyorsunuz sorusu yönlendirildi.

    Meclis'te bulunan 4 parti arasında AK Parti'den Süleyman Soylu, CHP'den Mansur Yavaş, MHP'den Semih Yalçın ve İyi Parti'den Yavuz Ağıralioğlu partilerinde en beğenilen isimler oldu.

    Parti parti sıralı tam liste ise şu şekilde;

    AK PARTİ

    Araştırmaya katılanlardan yüzde 28,5'i Süleyman Soylu‟yu beğendiğini ifade ederken yüze 21,4'ü Hulisi Akar'ı, yüzde 14,3'ü Ömer Çelik'i, yüzde 10'u Fuat Oktay'ı, yüzde 9,6'sı Murat Kurum'u, yüzde 5,3'ü de Mustafa Şentop'u beğendiğini söyledi.

    Gezici nin siyasi partilerde en beğendiğiniz kim anketi #1

    CHP

    CHP içinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında beğenilen isimlerin kim olduğuna ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 21,2'si Mansur Yavaş cevabını verdi. Katılımcılardan yüzde 18,1'i Ekrem İmamoğlu'nu, yüzde 13,4'ü ise Özgül Özel'i beğendiğini söyledi.

    Gezici nin siyasi partilerde en beğendiğiniz kim anketi #2

    MHP

    CHP içinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında beğenilen ve makul bulunan isimlerin kim olduğuna ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 21,2'si Mansur Yavaş cevabını verdi. Katılımcılardan yüzde 18,1'i Ekrem İmamoğlu'nu, yüzde 13,4'ü ise Özgül Özel'i beğendiğini söyledi.

    Gezici nin siyasi partilerde en beğendiğiniz kim anketi #3

    İYİ PARTİ

    İyi Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in ardından en beğenilen ismin Yavuz Ağıralioğlu olduğu belirlendi. Ağıralioğlu'nu Müsavat Dervişoğlu ve Aytun Çıray izlerken, Bahadır Erdem dördüncü sırada yer aldı.

    Gezici nin siyasi partilerde en beğendiğiniz kim anketi #4


    İlginizi Çekebilir

    Sezgin Tanrıkulu: Güvenlik görevlisini ben kovdurmadım
    Gündem

    Sezgin Tanrıkulu: Güvenlik görevlisini ben kovdurmadım

    Parti binasında sekreteri taciz eden CHP'li delegenin cezası belli oldu
    3. Sayfa

    Parti binasında sekreteri taciz eden CHP'li delegenin cezası belli oldu

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Görüş Bildir