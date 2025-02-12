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Haber Merkezi

Başıboş köpek sorunu bitmek bilmiyor.

Her gün artan saldırılar nedeniyle halk sağlığı iyice tehdit altında.

Özellikle belediyeler tarafından toplanmayan başıboş köpeklerin neden olduğu yeni vaka Giresun'da yaşandı.

SOKAKTA YÜRÜYEN KADINA SALDIRDI

Sokakbaşı Mahallesi'nde sokakta yürüyen bir kadına başıboş bir köpek saldırarak boğazından ısırdı.

O anlar güvenlik kameralarına yansırken görüntülerde, köpeğin aniden kadının üzerine atlayarak boğazını ısırdığı görüldü.

Çevredeki vatandaşların kurtarmakta güçlük çektiği kadın, daha sonra apar topar hastaneye kaldırıldı.

BOĞAZINDAN ISIRDI: AĞIR YARALANDI

Kimliği açıklanmayan talihsiz kadının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde belediyelerin topladığı ancak daha sonra geri bıraktığı sokak hayvanları için 81 ile genelge göndermişti.

Genelgede, toplanıp daha sonra sokağa bırakılan her köpek için 71 bin lira ceza uygulanacağı bildirilmişti.