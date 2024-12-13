Giresun Limanı'ndaki bir iş makinesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulurken, bir program için liman sahasında olan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, alevlerin yükseldiği noktaya çıktı.

EKİPLERLE BİRLİKTE MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken Başkan Köse, çalışmaları koordine edip, müdahalede bulundu.

"TÜM PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yangının kısa sürede söndürüldüğünü ifade eden Başkan Köse, şunları söyledi:

Bu tür felaketlere karşı itfaiye ekiplerimiz her zaman canla başla çalışıyor. Kısa zamanda olay yerine ulaşan itfaiyemiz, yangını kontrol altına alarak söndürdü ve soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Yangınla mücadeleye katılan tüm personellerimize teşekkür ediyor, Giresun Liman İşletme Müdürlüğü'ne de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.