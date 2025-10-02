Giresun'da CHP kongresinde gerginlik: İl başkanı mikrofonu fırlatarak kürsüden indi

CHP, içindeki kaostan kurtulamıyor...

CHP Giresun İl Kongresi'nde, İl Başkanı Gökhan Şenyürek konuştuğu sırada gerginlik yaşandı.

ISLIK VE YUHLAMALARLA PROTESTO EDİLDİ

Kongrenin açılışında kürsüye çıkarak konuşma yapmak isteyen CHP İl Başkanı Şenyürek, partililer tarafından ıslık ve yuhalamalarla protesto edildi.

Tepkilerin artması üzerine Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin sakinleştirme girişimleri de sonuç vermedi.

ELİNDEKİ MİKROFONU KÜRSÜYE FIRLATTI

Bunun üzerine Şenyürek, elindeki mikrofonu kürsüye fırlatarak kürsüden indi.

DELEGELER 'HAKSIZ VE ADİL OLMAYAN BİR SÜREÇ' İDDİASIYLA TEPKİ GÖSTERDİ

Partililerin delege seçimlerinde haksız ve adil olmayan bir süreç yürütüldüğünü öne sürerek Şenyürek'e tepki gösterdiği ileri sürüldü.

Kongre gergin bir atmosferde devam etti.