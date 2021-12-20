Giresun Üniversitesi Elektrik Bölümü'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, hurdalardan da faydalanarak güneş enerjisiyle hareket edebilen araç ürettiler.

Giresun Üniversitesi'nde elektrik bölümü öğrencileri, güneş enerjisiyle hareket eden bir araç üretti.

Elektrik bölümü öğrencileri tarafından üretilen araca 'Fırat' adı verildi.

'Fırat', saatte 30 kilometre hız yapabiliyor.

"AKÜLERİ ŞARJ ETMEK İÇİN GÜNEŞ PANELİNİ KULLANDIK"

Araçla ilgili bilgi veren elektrik bölümü öğrencisi Hasan Dizdar, “Giresun Üniversitesinde Elektrik Bölümü'nde öğrenciyim. Okulda hocalarımız bitirme projesi olarak ödev verdi. Biz de Melihcan Şahin, Muhammet Polat ile tez ödevi için saatte 30 km hıza ulaşabilen bir araç yaptık. Aracımız, 48 Volt, 750 walt çalışan DC motor bu motorda çalışan 4 tane jel akü ile destekledik. Aküleri şarj etmek için güneş paneli kullandık. Aracımız 3 kademe ileri, bir kademe geri olmak üzere toplam 4 kademe de çalışmaktır. Bu kademeleri motor sürücüleri sayesinde elde ettik, şuanda araç saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor” bilgisini verdi.

Giresun'da üniversite öğrencileri güneş enerjisi ile çalışan araç üretti VİDEO



"TAMİRHANEDEN ALDIĞIMIZ HURDA PARÇALARIYLA YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Projenin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek amacıyla yapıldığını ifade eden Dizdar, “Projedeki amacımız yenilenebilir enerji üretimidir. Aracımızın çoğu parçalarını tamirhanelerden aldığımız hurda parçalarla yapmaya çalıştık. Yaptığımız test sürüşlerinde de oldukça başarılı geçti. Asıl amacımız olan yenilenebilir enerji kaynaklarıydı ve bunu da başarmış olduk” dedi.