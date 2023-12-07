Gizem Bağdaçiçek'e müstehcenlik gözaltısı: Ters kelepçe takıldı Sosyal Medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek Onlyfans hesabında yayınlanan görüntülerinin yayılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince müstehcenlikten gözaltına alındı. Gizem Bağdaçiçek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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ensonhaber.com

Emniyet ekipleri ve maliye, sosyal medya fenomenlerine yönelik son yılların en kapsamlı denetimini yürütüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne gelen bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Gizem B. sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.

Gizem B.'nin pornografik görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Müstehcenlik suçu

Gizem B. “Müstehcenlik" suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"Önceden yapıyordum şimdi yapmıyorum"

Gizem B.'nin sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için, "Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi.