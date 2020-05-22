Gökhan Kılıç'ın ailesine tazminat ödenecek

Bursa 2. İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı'nın askerde miğferle öldürülen Gökhan Kılıç'ın ailesine 822 bin 363 TL tazminat ödemesine karar verdi.

Gökhan Kılıç, askerlik görevini yaparken özlem duyduğu annesinin sesini duymak için telefon açtı.

Kılıç'ın telefonla konuştuğunu gören uzman çavuş Osman Hancı, kafasına miğferle vurdu.

Er Gökhan Kılıç, 54 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Açılan soruşturmada Kılıç'ın başına, nöbet sırasında astsubay başçavuş Osman Hancı'nın miğfer ile vurduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Hancı, "Kompozit başlığı (miğfer) yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm." dedi. Tutuklanarak cezaevine konulan Hancı, yargılama sonunda 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yapılan itiraz üzerine davayı yeniden gören Bursa Bölge 5. Ceza Dairesi, cezayı 15 yıla çıkarttı.

ŞEHİTLİK UNVANI

Olayın üzerinden 3 yıl geçtikten sonra Gökhan Kılıç'a şehitlik unvanı verililmişti.

Arından da ailenin mahkemeden beklediği karar çıktı.

MADDE VE MANEVİ TAZMİNAT

Bursa 2. İdare Mahkemesi, Kılıç’ın ölümüne ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nın 472 bin 363 TL maddi 350 bin TL manevi olmak üzere toplamda 822 bin 363 TL tazminat ödemesine karar verdi.