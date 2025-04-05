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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra CHP, halkı sokağa çağırdı.

Bu süreçte konu hakkında paylaşım yapmayan ve İmamoğlu'na destek açıklamayan ünlüler de muhaliflerin hedefi haline geldi.

Onlardan biri de muhalif söylemleri ile tanınan şarkıcı Gökhan Özoğuz oldu.

Daha önce İBB'nin konserlerinde çıkan ve Ekrem İmamoğlu'nu övdüğü paylaşımları bulunan Özoğuz, sonunda sessizliğini bozdu.

"APOLİTİK HİSSETMEYE BAŞLADIM"

'Athena Gökhan', İmamoğlu'na destek mesajı beklenirken apolitik olduğunu söyledi.

Özoğuz, "Siyasetin bir oyun olduğunu anladığım günden beri ben çok apolitik hissetmeye başladım. O kadar apolitik hissediyorum ki kendimi. Taraf olarak bakıldığında her tarafın o kadar fazla açığı var ki…

Bi tek halka baksak her şeyi göreceğiz. Siyasetin içinde çok değişik bir lig var. Çok değişik bir maç oynanıyor. Bizler onun gerçeklerini bilemiyoruz. Kimseye inancım kalmadı benim. Halktan başka gerçeklik yoktur." ifadelerini kullandı.

Protesto ve boykot çağrılarına destek bekleyen muhalifler bu sözler karşısında şaşkına dönerken Özoğuz'un İmamoğlu'nu Atatürk'e benzettiği paylaşımları akıllara geldi.

"BUGÜNÜN ATATÜRK'Ü"

Özoğuz o paylaşımında, "10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile "bugünün Atatürk'üdür kendisi!" ifadelerini kullanmıştı.