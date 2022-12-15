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    Gökhan Seven bilek güreşinde 10'uncu kez dünya şampiyonu oldu

    Bebekliğinde yaşadığı rahatsızlık sonucunda engelli olarak yaşamına devam eden sporcu Seven, bilek güreşinde 10'uncu kez dünya şampiyonluğuna erişti.
    • 15.12.2022 - 10:58
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    Gökhan Seven bilek güreşinde 10'uncu kez dünya şampiyonu oldu

    45 yaşındaki Gökhan Seven, 9 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda kaldı.

    Seven, zorlu süreçlerinde yılmayıp, spora yönelerek hayata tutundu.

    11 Avrupa 2 Asya şampiyonluğu getirdi

    Engelli bireylerin yer aldığı para bilek güreşinde elde ettiği başarılarla adını duyuran Seven; 9 kez dünya, 11 kez Avrupa ve 2 kez de Asya şampiyonu oldu.

    'Avatar' lakaplı Seven, ilk derecesini 2010 yılında ABD'de düzenlenen dünya şampiyonasında aldı.

    Burada bronz madalya kazanan Seven, Avrupa şampiyonalarında sağ ve sol kolda 11 kez birinci oldu.

    Gökhan Seven bilek güreşinde 10 uncu kez dünya şampiyonu oldu #1

    10'uncu kez dünya şampiyonu oldu

    Son olarak Antalya'da düzenlenen 24'üncü Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda, 75 kiloda Ukraynalı rakibini yenen Seven, 10'uncu kez dünya şampiyonu olup, altın madalya kazandı.

    "Dünyaya Türk'ün bileğinin bükülmeyeceğini bir kez daha gösterdim"

    Toplam 23 altın madalyanın sahibi Gökhan Seven, 2012'den bu yana dünya ve Avrupa şampiyonluğunu kimseye kaptırmadığını belirterek, "Dünyaya Türk'ün bileğinin bükülmeyeceğini bir kez daha gösterdim. Engellilerde kırılamayacak bir rekora gidiyorum. Kendime ait vücut geliştirme ve fitness salonunda hem çalışıyorum hem de sporcular yetiştiriyorum. Hayatımı adadığım bilek güreşinde de peş peşe şampiyonluklar alarak sporcularıma örnek oldum.

    Gökhan Seven bilek güreşinde 10 uncu kez dünya şampiyonu oldu #2

    "Türk bayrağını göndere çekip, İstiklal Marşı'mızı okutmaya devam edeceğim"

    Bilek güreşinin kendine has antrenman çeşidi var. Bu çalışmayı takımımla birlikte haftanın belirli günlerinde yapıyoruz. Bu sporu yapmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık. Gücüm yettiğince bu şampiyonalara katılıp, Türk bayrağını göndere çekip, İstiklal Marşı'mızı okutmaya devam edeceğim" dedi.

    Gökhan Seven bilek güreşinde 10 uncu kez dünya şampiyonu oldu #3

    Gökhan Seven bilek güreşinde 10 uncu kez dünya şampiyonu oldu #4

    Gökhan Seven bilek güreşinde 10 uncu kez dünya şampiyonu oldu #5

    Gökhan Seven bilek güreşinde 10 uncu kez dünya şampiyonu oldu #6

    Gökhan Seven bilek güreşinde 10 uncu kez dünya şampiyonu oldu #7


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