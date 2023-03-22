Gökhan Zan, İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu Deprem bölgesinden yaptığı yayınlar ile gündeme oturan eski futbolcu Gökhan Zan, İyi Parti'den Hatay milletvekili aday adayı oldu. Gökhan Zan'ın milletvekili adaylığını ise ilk Ensonhaber duyurdu.

14 Mayıs seçimleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor...

Seçime sayılı günler kala çalışmalar hız kazanmaya devam ediyor.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi milletvekili adayı olmak isteyenler, partilere adaylıklarını sunuyor.

Yaptıkları meslek icabıyla üne ulaşmış isimler de siyaset arenasına girmeye hazırlanıyor.

Bu isimlerden birisi de eski futbolcu ve antrenör Gökhan Zan.

Deprem bölgesinden yardım çağrılarında bulunmuştu

Hatay'da depreme yakalanan ve ilk dakikadan itibaren yardım çağrısıyla gündeme gelen Hatayspor'un eski antrenörü Gökhan Zan, gözyaşlarıyla yaptığı yardım çağrılarıyla dikkat çekmişti.

İyi Parti'den aday oldu

Eski futbolcu Gökhan Zan, İyi Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

"Her bir videonu ağlayarak izledim"

İyi Parti Lideri Meral Akşener, ziyaret için gittiği Hatay'da Gökhan Zan ile karşılaşmış ve sarılarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Sen bizi ayağa kaldırdın. Allah bin kere razı olsun senden, samimiyetle söylüyorum. Her bir videonu ağlayarak izledim. İyi ki de yaptın, dikkat çektin buraya. Çok insanın kurtarılmasına vesile oldun.

Akşener parti rozetini taktı

Gökhan Zan, eşi Müge Zan ile TBMM'de düzenlenen İyi Parti Grup Toplantısı'na katılarak Meral Akşener'den parti rozetini aldı.

40 gün içerisinde çelişkili açıklamalar yaptı

Deprem yayınlarıyla dikkat çeken Gökhan Zan, yaptığı çağrılar sonrası İletişim Başkanlığı'nın kendisiyle irtibata geçerek, gereken talimatları yerine getirdiğini ifade etmişti.

40 gün sonra CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk Tv'ye çıkan Gökhan Zan, buradaki açıklamalarında çelişkili ifadeler kullanmıştı.

"Hakkımı helal etmiyorum"

"Hakkımı helal etmiyorum" diyen Zan şu ifadeleri kullanmıştı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı diye bir şey var. Beni aradılar, Çağatay ve Ali Bey diye birisi. İşte 'Gökhan Bey yaptıklarınızı görüyoruz, mücadele ediyorsunuz, biz sizin emrinizdeyiz.' Biriyle koordine olmak zorundasınız, kiminle olacaksınız bir yetkiliyle. O önemli. Yarım saatte gelecek olan bir kepçe, akşam 6'dan gece 12'ye kadar zifiri karanlıkta bekledik o soğukta.



Biz defnedemiyoruz. Aldık enkazı geri getirdik, bekledik sabaha kadar, tekrar geri getirdik kendi imkanlarımızla yaptık bu sefer. Şimdi böyle bir insan yalan konuşuyor, ben hakkımı helal etmiyorum.

Adaylık söylentilerini Ensonhaber duyurdu

Bu değişimin sebebini ise ilk olarak Ensonhaber öğrendi.

Tutarsız açıklamalarıyla dikkat çeken Gökhan Zan'ın İyi Parti'den milletvekili teklifi aldığını İlker Koç, Ensonhaber Gündem Özel programında dile getirdi.

Daha sonra İlker Koç'la telefonda konuşan Gökhan Zan'ın, böyle bir teklifin şu anda söz konusu olmadığını ifade etmesinin ardından İyi Parti'ye katılması akıllarda soru işareti bıraktı.

Ünal Karaman siyasi arenaya katıldı

Ayrıca Trabzonspor'un eski kaptanlarından efsane oyuncu ve eski teknik direktörü Ünal Karaman da siyasete atıldı.

Konya'dan aday oldu

Ünal Karaman memleketi Konya'dan İyi Parti milletvekili aday adayı oldu. Karaman'a parti rozetini Meral Akşener taktı.