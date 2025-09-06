Gökmen Güneş CHP İstanbul kayyum heyetinden çekildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan iki seçimin de şaibeli olduğunu ifade eden partililer, mahkemeye başvurdu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

ÖZGÜR ÇELİK VE HEYETİ GÖREVDEN ALINDI

Bu kapsamda, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alındı.

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak ise Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap heyeti görevlendirildi.

2 KİŞİ HEYETTEN ÇEKİLDİ

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum olarak getirilen ekipte yer alan Hasan Babacan'ın heyetten çekimesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Müjdat Gürbüz'ün de kayyum heyetinden çekildiğini duyurdu.

Hasan Babacan yaptığı açıklamada "Partiyi kurtarma görünümlü partiyi ele geçirme operasyonunun bir parçası olmayacağım." ifadelerini kullandı.

GÖKMEN GÜNEŞ KABUL ETMEDİ

Babacan'ın kayyum olarak görev almayacağını açıklamasının ardından yedek listede yer alan Gökmen Güneş'in de heyette yer almayı kabul etmediği duyuruldu.