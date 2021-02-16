Jimnastik alanında birçok başarıya imza atan ve Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye’ye ilk madalyasını kazandıran Göksu Üçtaş Şanlı, araştırma konusu olmaya devam ediyor.

Adından sık sık söz ettiren milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda elde ettiği başarılarla sık sık gündeme geliyor.

Vatandaşlar tarafından jimnastik alanında Türkiye'ye birçok başarıya imza atan Göksu Üçtaş Şanlı'nın hayatı ve kariyeri hakkındaki bilgiler merak ediliyor.

Peki, Göksu Üçtaş Şanlı kimdir, kaç yaşında? Göksu Üçtaş Şanlı nereli, evli mi? Göksu Üçtaş Şanlı biyografisi..

GÖKSU ÜÇTAŞ ŞANLI KİMDİR?



30 Ağustos 1990 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Göksu Üçtaş Şanlı, Türk artistik jimnastikçidir. Jimnastiğe 5 yaşındayken başlamıştır.

Lisans eğitiminin Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda (BESYO) tamamlamıştır.

Olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi jimnastikte temsil eden ilk kadın sporcu unvanını taşıyan Göksu Üçtaş Şanlı, 2009 Akdeniz Oyunları'nda atlama masasında gümüş madalya almış ve Türkiye'ye bu dalda ilk madalyayı kazandırmıştır.

Mart 2010'da Doha'da yapılan Dünya Kupası yarışmasında yer hareketlerinde bronz madalya almıştır.

2010 yılında, Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde düzenlenen Dünya Kupası yarışmalarında, yer aletinde altın, denge ve atlama aletlerinde gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye üç madalya getirmiştir.

Aslen Gaziantepli olan Göksu Üçtaş Şanlı, ailesiyle birlikte İzmir'de yaşamaktadır. 1,59 boyunda ve 47 kilodur.



GÖKSU ÜÇTAŞ ŞANLI EVLİ Mİ?

Göksu Üçtaş Şanlı, 2013 yılından beri sporcu Özgür Şanlı ile evlidir. 2015 yılında kızı Lina'yı dünyaya getirmiştir.





GÖKSU ÜÇTAŞ ŞANLI CİMNASTİK BAŞARILARI

2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi tarihinde ilk kez artistik jimnastik dalında temsil etmiştir.

2016 yılında Dünya Cimnastik Federasyonu'nun Mersin'de düzenlediği Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 'kadınlar yer hareketleri'nde şampiyon olarak altın madalya kazanmıştır.

2020'de Mersin'de düzenlenen Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda milli takımın kaptanlığını yapmıştır.

Uzun yıllardır antrenör Mergül Güler ile çalışmaktadır.



