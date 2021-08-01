Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 tarafından çekilen görüntüler, yangının yarattığı tahribatı ortaya koydu.

Türkiye, 31 ilde çıkan orman yangınlarının üzüntüsünü yaşıyor...

101 noktada peş peşe çıkan yangınlar nedeniyle, binlerce hektarlık alan küle döndü.

En büyük tahribatın yaşandığı yerler de Muğla ve Antalya oldu.

GÖKTÜRK-1 VE GÖKTÜRK-2 YANGINLARIN GÖRÜNTÜLEDİ

Muğla'nın Marmaris ve Antalya'nın Manavgat ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Ekipler adeta nefes almadan çalışmalarını sürdürürken, Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.

YANGININ BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı uydu fotoğraflarında yangının boyutu da gözler önüne serildi.

Söz konusu uydu görüntülerinin yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildiği öğrenildi.