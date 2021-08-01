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    Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi

    Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi

    Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 tarafından çekilen görüntüler, yangının yarattığı tahribatı ortaya koydu.
    • AA
    • 01.08.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 10:30
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    Türkiye, 31 ilde çıkan orman yangınlarının üzüntüsünü yaşıyor...

    101 noktada peş peşe çıkan yangınlar nedeniyle, binlerce hektarlık alan küle döndü.

    En büyük tahribatın yaşandığı yerler de Muğla ve Antalya oldu.

    GÖKTÜRK-1 VE GÖKTÜRK-2 YANGINLARIN GÖRÜNTÜLEDİ

    Muğla'nın Marmaris ve Antalya'nın Manavgat ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

    Ekipler adeta nefes almadan çalışmalarını sürdürürken, Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.

    YANGININ BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı uydu fotoğraflarında yangının boyutu da gözler önüne serildi.

    Söz konusu uydu görüntülerinin yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildiği öğrenildi.

    Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris teki orman yangınlarını görüntüledi #1

    Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris teki orman yangınlarını görüntüledi #2

    Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris teki orman yangınlarını görüntüledi #3

    Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris teki orman yangınlarını görüntüledi #4

    Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris teki orman yangınlarını görüntüledi #5

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