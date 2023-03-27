Gonca Vuslateri'nin Muharrem İnce pişmanlığı: Pozitif baktığım günlerin Allah belasını versin Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabı üzerinden Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi hedef aldı.

Haber Merkezi

Cumhuriyet tarihin en önemli seçimlerine 48 gün kaldı.

14 Mayıs'a yaklaşıldıkça, siyaset arenasında hareketlilik artmaya başladı.

Büyük bir heyecanın yaşandığı seçim sürecinde pusuladaki isimler netleşmeye başladı.

Cumhur İttifakı'ndan aday olan Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına 6'lı masa tarafından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıkarılmıştı.

Son olarak 100 bin imza sayısına ulaşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile birlikte Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın da adaylığı kesinleşti.

Muhalefet cephesinde gerginliğe neden olan CHP'nin bir önceki seçimdeki adayı İnce'nin adaylığı tartışmalara neden oluyor.

Oyların bölüneceği korkusu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu harekete geçirmiş, bu nedenle parti ziyaretleri listesine Memleket Partisi'ni de eklemişti.

Kılıçdaroğlu'nun 'İnce' planı

Bu süreçte sayısız kulis bilgileri gündem oldu.

Bunlardan biri de Kılıçdaroğlu'nun, öğretmen olan Muharrem İnce için Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu teklif etme planıydı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığından geri adım atmamakta kararlı olan İnce ise Millet İttifakı'na yönelik sert söylemlerini devam ettirirken, bu durum ünlü isimleri de öfkelendirdi.

"Pozitif baktığım günlerimin Allah belasını versin"

Muharrem İnce’nin adaylığının muhalefete yaradığını düşünen ünlü isimler, tepkilerini sürdürürken bir tepki de oyuncu Gonca Vuslateri’den geldi.

2018 yılında İnce’yi desteklediğini belirten Vuslateri, “Muharrem İnce’ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin.” ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

Söz konusu paylaşım, kısa sürede büyük bir etkileşim aldı.

Tepki üzerine tepki geliyor

Öte yandan İnce’ye daha önce destek veren isimlerden Fazıl Say ve Şahan Gökbakar da sosyal medya hesaplarından Muharrem İnce’yi hedef almıştı.

Gökbakar, İnce'yi tiye alarak şu ifadeleri kullandı: