Google, Kanada'ya 70 milyon dolar ödedi

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Google, Kanada'daki dijital medya kuruluşlarına 100 milyon Kanada doları (70 milyon ABD doları) gönderdi.

Kanada'da yasalaşan 'Çevrimiçi Haberler Yasası' Google ve Meta gibi şirketlerin haberleri kendi platformlarında kullanmaları karşılığında medya kuruluşlarına belli bir ödeme yapmalarını gerektiriyor.

KANADALI MEDYA KURULUŞLARINA ÜCRET ÖDEME ZORUNLULUĞU

Google, 100 milyon Kanada dolarını, fonların dağıtımını sağlamak için tasarlanmış Kanada Gazetecilik Kolektifi'ne gönderdi.

Kanada'da yasalaşan "Bill C-18" sayılı Çevrimiçi Haberler Yasası, Meta ve Google gibi şirketlerin haber içeriklerini platformlarında kullanmaları karşılığında Kanadalı medya kuruluşlarına ücret ödemelerini gerektiriyor.

OCAK AYI SONUNA KADAR DAĞITACAK

Ancak daha sonra anlaşmaya varıldı. Kanada Gazetecilik Kolektifi, Aralık ortasında yaptığı açıklamada, Google tarafından paylaşılan veya yeniden kullanılan içerikler üreten medya kuruluşlarına fonların ilk kısmını Ocak ayı sonuna kadar dağıtmak için çalıştığını duyurdu.

Kolektif, Google ve Meta gibi şirketlerin dijital medya kuruluşlarına haksızlık yapmaması amacıyla Mayıs ayında bağımsız yayıncılar ve yayın kuruluşları tarafından kurulan, federal düzeyde kaydedilmiş bir kâr amacı gütmeyen organizasyon olarak doğdu.

HER GAZETECİ İÇİN 17 BİN DOLAR ÖDEME

Yılda 2 bin saat çalıştığı varsayılan tam zamanlı bir gazeteci için, uygun yayıncıların yaklaşık 13 bin 798 dolar alacağı hesaplanıyor.

Yayın kuruluşlarının ise bu tutarın her uygun çalışan için 6 bin 806 doları bulacağı belirtiliyor. Kanada Mirası Departmanı'ndan bir yetkili, küçük çaplı basın ve dijital platformların her gazeteci için 17 bin dolar civarında bir ödeme alacağını belirtti.