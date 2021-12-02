Görevden affını istemek ne demek? İstifadan farkı...

İstifa kararlarıyla gündeme gelen "Görevden af" ifadesi 45 yıl önce, Lima Fahri Başkonsolosu görevden alındığında Resmi Gazete'ye girmişti. Peki görevden affını istemek ne demek? İşte anlamı...

"Görevden af" talebi, genellikle siyasi istifaların ardından merak konusu oluyor.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden affının kabul edilmesi üzerine yerine Nureddin Nebati getirildi.

Af kelimesi "hata karşılığı gösterilen bağışlama" anlamına geldiğinden, görevden affın ne demek olduğu vatandaşlar tarafından gündeme getiriliyor.

Peki görevden afını istemek nedir, ne anlama geliyor?

GÖREVDEN AF TALEBİ NEDİR

Bir kimsenin aktif olarak görev yaptığı makamından ayrılma isteğini belirten bir yazılı metin ile üst makamlara resmi olarak iletmesidir.

Görevden af talebi genellikle sağlık sorunları gibi sebeplerden dolayı artık görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirememesinden kaynaklanan bir durumdur. Dolayısıyla istifa ile af talebi aynı manaya gelmemektedir.

TAKDİR ÜST MAKAMDA

Af talebi anlam bakımından yukarıda belirttiğimiz gibi bir görevi bırakma isteği neticesinde, üst makamlara yazılı olarak sunulan bir istektir. Bu dilekçe içinde neden af talebi istenildiğinden bahseden açıklamalar yer alır.

Her ne kadar af talebi istenilse dahi takdir yetkisi üst makamlara aittir. Üst makam isterse af talebi isteğini kabul edebilir, bazen de etmeyebilir.