Gözaltı korkusu sardı: Dilan ve Engin Polat İstanbul'u terk etti İsimleri günlerdir konuşulan çift, son olarak şirketlerine ait 22 milyon TL ile gündeme geldi. Çiftin bu kez de gözaltına alınmamak için kenti terk ettiği iddia ediliyor.

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ensonhaber.com

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin İstanbul’u terk ettiği iddia ediliyor.

2. Sayfa programına konuk olan Gazeteci Emrullah Erdinç, Polat çiftinin İstanbul dışına yerleştiğini ileri sürdü.

Dün ortaya atılan iddiaya göre ise Polat çiftinin İstanbul’da olmadığı, İstanbul’a yakın bir yerde kaldıkları söylendi.

İstanbul'u terk ettiler

Ayrıca Engin-Dilan Polat çifti, İstanbul’a araçla gelip gidiyor.

Bir diğer yandan çiftin, neden evlerinde kalmadıkları ise merak konusu.

Başka bir iddiaya göre ise ikili, gözaltı ihtimaline karşı İstanbul dışına çıktı.

Haftalardır gündemden düşmeyen Dilan Polat olayında öne çıkan detaylardan biri de açıklamalar.

Engin ve Dilan Polat, dün bir açıklama yayınladı.

"Şımarıklıklarımız oldu" vurgusuyla başlayan açıklamad,a soruşturmanın devam ettiği belirtilirken bu kapsamda "Bahçemiz dahi kazıldı" ifadeleri öne çıktı.

"Bilgi ve belgeler teslim edilmiş, bahçemizin kazılması dahil her türlü işlem yapılmıştır"

İşte o açıklama;

MASAK raporuna göre hakkımızda vergi sorumluluğu dışında başkaca herhangi bir (kara para, yasa dışı bahis vb.) suçlama, tespit ve delil yoktur. Savcılık ve vergi idaresine tüm bilgi ve belgeler teslim edilmiş, bahçemizin kazılması dahil her türlü işlem yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Hukukçularımızın değerlendirmesi ve mahkemelerimizin itibar ettiği bilirkişilerin bilimsel mütalaaları, ortada vergi sorumluluğu dışında örgüt suçu, kara para, bahis gibi bir suçlamanın olamayacağı yönündedir. Bugüne kadar ülkemizde buna benzer olaylarda yaşanmış tüm soruşturmalara göz atıldığında, yargılama sonrası sonuç dağın fare doğurması gibidir.

Ne olmuştu?

Gösterişli hayatını milyonluk takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni, dikkatleri üzerine bu kez farklı şekilde çekti.

Altın tozlu kahvesi, milyonluk araçları, jetle yaptığı tatiller ve günlük harcamasının 1 milyon TL olduğunu sıkça vurgulayan Polat hakkında, kara para aklama iddiaları ortaya atıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı getirirken, hakimlik 21 şirketle ilgili şüphelilere ait tüm mal varlığı değerlerine al koydu.

Son olarak şirketlerinde yapılan aramaların ardından, bugün Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirketlere ait 22 Milyon 372 Bin liraya el konuldu.